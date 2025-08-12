قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

المنوفية وقنا والفيوم وأسوان.. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن أسماء الفائزين بنظام الفردي بانتخابات الشيوخ

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
هاني حسين

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،  أسماء الفائزين في انتخابات الشيوخ نظام الفردي بعدة محافظات.

وقال حازم بدوي في كلمته في مؤتمر صحفي ، :" أسماء المرشحين الفائزين في محافظة الفيوم نظام الفردي، عمرو محمد نبيل، حاتم علوي السيد ، عصام محمد السيد حسين ، وليد احمد عبد الرحمن ".

وتابع حازم بدوي :"  أسماء المرشحين الفائزين في محافظة المنوفية،أسامة أمين حسانين، اسلام عمر محمد، عبدالله محمود الرفاعي، محمد إبراهيم محمد ".

واكمل حازم بدوي :" أسماء المرشحين الفائزين في محافظة كفر الشيخ ، وليد محمد فتح الله، سامي احمد إبراهيم ، إبراهيم احمد سيد أحمد".

وتابع حازم بدوي:" أسماء المرشحين الفائزين في محافظة قنا، عبد الفتاح حسن أحمد، عبد الفتاح محمد أحمد ، أشرف عبد الوهاب محمد ".

وأكمل حازم بدوي :" أسماء المرشحين الفائزين في محافظة دمياط، وليد صلاح مصطفى، امير عبد الهادي محمد الصديق “، اما في محافظة أسوان فأسماء المرشحين الفائزين هم ، :” أحمد سعد الدين أحمد، ياسين عبد الصبور محمد علي ".

ولفت حازم بدوي :" أسماء المرشحين الفائزين في محافظة بورسعيد هو  أحمد محمد جوهر ، وأسماء المرشحين الفائزين في محافظة السويس هم أحمد محمد حافظ عبد الرحيم ".

