برلمان

قبل إعلان النتيجة .. ضوابط الإعلان عن الفائزين بانتخابات الشيوخ وهذه شروط الإعادة

نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025
نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أميرة خلف

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.


وتجدر الاشارة إلى أن تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، الأربعاء الماضي ، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ضوابط الفوز فى الانتخابات بالنظام الفردى و القائمة


وقبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ، يرغب الكثيرون معرفة آليات نظام الفوز فى الانتخابات سواء فى النظام الفردى أو القائمة.

وطبقا لقانون مجلس الشيوخ ،  يعلن فوز المرشح فى الانتخاب بالنظام الفردى، الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية، (50+1 من عدد الأصوات الصحيحة فى الدائرة الواحدة).


فإن لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تٌجرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة (بما يعنى ترشح أعلى اثنين حصوا على أصوات اذا كانت الدائرة مخصص لها مقعد واحد، أما اذا كانت الدائرة مخصص لها مقعدين تكون الإعادة بين 4 مرشحين).

وبالنسبة للقائمة الوحيدة المترشحة فى الانتخابات بنظام القوائم، يعلن انتخاب القائمة التى حصلت نسبة 5% من عدد الناخبين المقيدين فى كل دائرة من دوائر القوائم فإن لم تتوفر النسبة المطلوبة أعيد انتخابها مرة أخرى.

 
وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المُخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة. 

