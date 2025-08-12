اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لاتفاق هدنة 60 يوما

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إن مصر تبذل جهودا مكثفة مع جميع الأطراف المعنية للعودة لمفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت مصادر للقاهرة الإخبارية:" الجهود المصرية في ملف الهدنة تجري بالتوازي مع الجهود التي تبذلها القاهرة حاليا لإدخال المساعدات لقطاع غزة".



وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية: مباحثات القاهرة تهدف إلى الدفع مرة أخرى باتجاه استئناف المفاوضات والتقدم نحو بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار.

