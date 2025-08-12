قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محلل سياسي: إسرائيل تمضي في مخطط التهجير والتدمير بدعم أمريكي
مفتي موسكو: دمج الذكاء الاصطناعي في الإفتاء ممكنٌ وضروري ولكن بحذر ومسئولية
"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات
وزراء خارجية 24 دولة أوروبية يطالبون بالسماح الفوري لدخول المساعدات إلى غزة
مصادر: وفد حماس في القاهرة لإعادة التنسيق وتهدئة التوتر مع مصر
منتدى الأعمال المصري الأوغندي.. الرئيس السيسي يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين البلدين
مفتي تونس: مصر تقوم بدور كبير في القضية الفلسطينية وستبقى رايتها شامخة
بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاملين وسائق توك توك بالجيزة
مفتي الأردن: الذكاء الاصطناعي يجب تسخيره لخدمة قضايا الأمة الإسلامية
الرئيس السيسي: شباب مصر يمتلكون وعياً وطنياً وعزيمة قوية.. وهم حماة الوطن من المخاطر
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
مصادر للقاهرة الإخبارية: الجهود المصرية في ملف الهدنة تجري بالتوازي مع إدخال المساعدات لقطاع غزة

محمود محسن

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن الجهود المصرية في ملف الهدنة تجري بالتوازي مع الجهود التي تبذلها القاهرة حاليا لإدخال المساعدات لقطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

كشف عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، تطورات جديدة في عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، موضحا أن اليوم شهد إدخال نحو 3450 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية، بما في ذلك السلال الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية، من الأراضي المصرية إلى القطاع المحاصر.

وأفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي فرض عراقيل كبيرة على عملية دخول هذه المساعدات، حيث تم إفراغ حمولة نحو 30 شاحنة فقط، فيما عادت 7 شاحنات أخرى بعد رفض سلطات الاحتلال السماح لها بالدخول.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

