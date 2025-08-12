مصادر للقاهرة الإخبارية: الجهود المصرية في ملف الهدنة تجري بالتوازي مع إدخال المساعدات لقطاع غزة

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن الجهود المصرية في ملف الهدنة تجري بالتوازي مع الجهود التي تبذلها القاهرة حاليا لإدخال المساعدات لقطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

كشف عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، تطورات جديدة في عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، موضحا أن اليوم شهد إدخال نحو 3450 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية، بما في ذلك السلال الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية، من الأراضي المصرية إلى القطاع المحاصر.

وأفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي فرض عراقيل كبيرة على عملية دخول هذه المساعدات، حيث تم إفراغ حمولة نحو 30 شاحنة فقط، فيما عادت 7 شاحنات أخرى بعد رفض سلطات الاحتلال السماح لها بالدخول.