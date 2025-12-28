هجوم على رئيس وزراء بريطانيا بسبب دعمه علاء عبدالفتاح «منشوراته عنصرية وعنيفة»

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتقادات حادة بعد أن أعرب عن سعادته بعودة الناشط علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا بعد بعد رفع السلطات المصرية لحظر السفر عنه، وذلك وسط حالة جدل في بريطانيا بسبب منشوراته القديمة على وسائل التواصل والتي تضمنت لغة عنيفة ومعادية للسامية.

وقد عاد علاء عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى المملكة المتحدة الجمعة الماضية بعد رفع السلطات المصرية لحظر السفر عنه منذ إطلاق سراحه في سبتمبر الماضي، حيث جاءت الانتقادات لـ ستارمر من كبار أعضاء حزب المحافظين الذين اعتبروا أن رئيس الوزراء البريطاني منح تأييدا شخصيا للناشط عند قوله أنه مسرور.

وطالب المتحدث باسم حزب المحافظين لشؤون العدالة، روبرت جينريك، ستارمر بالإدلاء بتصريح واضح يدين منشورات عبد الفتاح القديمة وسحب دعمه المطلق له.

وقال جينريك: لا ينبغي أن يستخدم رئيس الوزراء البريطاني سلطته لدعم شخص تجاوزت كلماته حدود العنصرية والعنف".

وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية أن إطلاق سراح عبد الفتاح لا يعني تأييد الحكومة لمنشوراته القديمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرت الوزارة في بيان أن التغريدات القديمة لعبد الفتاح “مرفوضة وبغيضة”