جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بقطاع غزة

في ظل التوترات المتصاعدة في قطاع غزة، تبذل مصر جهودًا دبلوماسية مكثفة واتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة، بهدف التوصل إلى هدنة مؤقتة وإنهاء حالة التصعيد.

وتأتي هذه التحركات المصرية في إطار دورها التاريخي المحوري، لتهدئة الأوضاع، وتوفير الحماية للمدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل.

أكدت مصادر أن وفد حركة حماس وصل إلى القاهرة بهدف إنهاء التوتر الأخير الذي استمر لأسابيع بين الحركة والجانب المصري.

وفد من قيادات حركة حماس

وأوضحت المصادر أن وفد من قيادات حركة حماس برئاسة خليل الحية وصل إلى مصر للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي زيارة وفد حركة حماس إلى مصر بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض.

وتهدف مباحثات القاهرة إلى الدفع مرة أخرى باتجاه استئناف المفاوضات والتقدم نحو بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار، بحسب ما أكدته المصادر.

وتبذل مصر جهودا مكثفة واتصالات مع كافة الأطراف لتجاوز الخلافات من أجل التوصل لهدنة مؤقتة بقطاع غزة.

وتجري الجهود المصرية في ملف الهدنة بالتوازي مع الجهود التي تبذلها القاهرة حاليا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.