مصادر للقاهرة الإخبارية: مباحثات القاهرة تهدف إلى الدفع مرة أخرى باتجاه استئناف المفاوضات بشأن غزة

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن زيارة وفد حركة حماس إلى مصر تأتي بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل ".

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية: مباحثات القاهرة تهدف إلى الدفع مرة أخرى باتجاه استئناف المفاوضات والتقدم نحو بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضافت مصادر للقاهرة الإخبارية:" جهود مصرية مكثفة واتصالات مع كافة الأطراف لتجاوز الخلافات من أجل التوصل لهدنة مؤقتة بقطاع غزة"

وتابعت مصادر للقاهرة الإخبارية:" الجهود المصرية في ملف الهدنة تجري بالتوازي مع الجهود التي تبذلها القاهرة حاليا لإدخال المساعدات لقطاع غزة".