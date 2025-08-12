قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا .. قصة بدأت صدفة
سيارتها انقلبت.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة محتجزة على طريق السويس
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والنهضة: احتلال غزة يدفع المنطقة إلى دوامة عنف لا نهاية لها

نشأت عبدالعليم، عضو الأمانة العامة بحزب "الإصلاح والنهضة"
نشأت عبدالعليم، عضو الأمانة العامة بحزب "الإصلاح والنهضة"
محمد الشعراوي

قال المستشار نشأت عبدالعليم، عضو الأمانة العامة بحزب "الإصلاح والنهضة"، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن التقارير والمخططات المتعلقة باحتمالية احتلال قطاع غزة تضع المنطقة برمتها على حافة هاوية، وتؤكد على أن الصراع الدائر ليس مجرد مواجهة عابرة، بل هو محاولة صريحة لفرض واقع جديد يتجاوز كافة المواثيق الدولية والخطوط الحمراء.

وأضاف "عبدالعليم"، في بيان، أن أي خطة لاحتلال غزة، أو حتى جزء منها، هي خطوة مُدانة بكل المقاييس، لأنها تُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الأراضي الفلسطينية، وتصعيدًا خطيرًا يدفع المنطقة إلى دوامة عنف لا نهاية لها، موضحًا أن احتلال قطاع غزة لن يكون مجرد انتصار عسكري زائف، بل هو وصمة عار تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذه الخطوة تعني تهجيرًا قسريًا جديدًا، ومزيدًا من المعاناة الإنسانية، وتدميرًا مُمنهجًا لأي أمل في تحقيق سلام عادل ودائم، فالسلام لا يُبنى على الأنقاض والاحتلال، بل على الاعتراف بالحقوق المشروعة وإنهاء الظلم، وفي خضم هذا التصعيد، يبرز الموقف المصري القوي والثابت كحجر زاوية في دعم القضية الفلسطينية، فقد كان لمصر موقف واضح وصريح منذ البداية، مؤكدة على رفضها التام لسيناريوهات التهجير القسري وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ولفت إلى أن الموقف المصري ليس مجرد دعم عاطفي، بل هو التزام استراتيجي وأخلاقي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويُظهر هذا الموقف أن مصر تدرك تمامًا أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن رفض مصر لمخططات احتلال غزة أو تصفية القضية هو موقف مبدئي لا يتزعزع، ويؤكد على أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق لأصحابها، لا في فرض حلول عسكرية لن تجلب إلا المزيد من الدمار.

نشأت عبدالعليم الإصلاح والنهضة أسيوط غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة | خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

توزيع مياه
توزيع مياه
توزيع مياه

لزيادة الوزن.. سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد