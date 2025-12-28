ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز الجزائر والسودان

حسم منتخب الجزائر تأهله رسميا لدور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا، عقب فوزه على نظيره بوركينا فاسو، بهدف دون مقابل، على ملعب "مولاي الحسن" ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا بالمغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.



وحقق منتخب السودان فوزاً صعباً على حساب غينيا الإستوائية بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد محمد الخامس في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويقدم موقع صدي البلد ترتيب المجموعة الخامسة: