وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا
نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية
القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين في البحيرة
على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر
سنة النبي قبل النوم.. 5 أمور تحفظك طوال الليل لا تغفل عنها
والد الطفلة رقية: رصاصة من العريس اخترقت رأس ابنتي ورفض نقلها للمستشفى.. وبعد تغييره لأقواله تبرأ منه محاموه وانسحبوا من القضية | القصة الكاملة لفتاة البراجيل
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
القبض على سيدة توزع أموالا على الناخبين في الفيوم
الدفاع الروسية: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات
وزير الخارجية: مصر قدمت 72% من إجمالي المساعدات لقطاع غزة
وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا
وزير الخارجية: ملتزمون بمعاهدة السلام باعتبارها أساس الأمن والاستقرار

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمود محسن

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه حتى الأن هناك انخراط مع حماس مع كل الفصائل الفلسطينيه، و وهناك قدر من التعاون وهناك أيضا تفاهمات فيما يتعلق باللجنة، من أجل تولي اللجنة الأمور الحياتية لسكان القطاع وأيضا نشر الشرطة الفلسطينية التي تتولى أمور فرض الأمن والاستقرار.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه خلال هذا العام، شاهدنا توترا في العلاقات المصريه الإسرائيلية، مؤكدا أن تلك العلاقات يحكمها إطار واحد هو معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في مارس عام 1979، مما يعني أننا ملتزمون بمعاهدة السلام.

وتابع وزير الخارجية، ملتزمون بمعاهدة السلام باعتبارها أساس الأمن والاستقرار سواء فيما يتعلق في العلاقة الثنائية أو فيما يتعلق بالوضع الإقليمي بشكل عام. 

بدر عبد العاطي وزير الخارجية حماس سكان القطاع العلاقات المصريه الإسرائيليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

