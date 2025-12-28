أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه حتى الأن هناك انخراط مع حماس مع كل الفصائل الفلسطينيه، و وهناك قدر من التعاون وهناك أيضا تفاهمات فيما يتعلق باللجنة، من أجل تولي اللجنة الأمور الحياتية لسكان القطاع وأيضا نشر الشرطة الفلسطينية التي تتولى أمور فرض الأمن والاستقرار.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه خلال هذا العام، شاهدنا توترا في العلاقات المصريه الإسرائيلية، مؤكدا أن تلك العلاقات يحكمها إطار واحد هو معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في مارس عام 1979، مما يعني أننا ملتزمون بمعاهدة السلام.

وتابع وزير الخارجية، ملتزمون بمعاهدة السلام باعتبارها أساس الأمن والاستقرار سواء فيما يتعلق في العلاقة الثنائية أو فيما يتعلق بالوضع الإقليمي بشكل عام.