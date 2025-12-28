برلماني: توطين صناعة المهمات الكهربائية يعزز السيادة الصناعية لمصر ويخلق فرص عمل

أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية تمثل خطوة حاسمة لتعزيز السيادة الصناعية للبلاد، وتوطين التكنولوجيا الحديثة؛ بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقال الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تطوير الصناعات الكهربائية والاعتماد على المكون المحلي سيسهم في تقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل للشباب والكفاءات الوطنية، مؤكدًا أن ذلك يعكس التوجه العام للدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الشراكات مع الشركات العالمية- كما ظهر خلال زيارة وزير الكهرباء للصين-؛ تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأن تنفيذ هذه الخطط سيدعم قدرة مصر على المنافسة الإقليمية في مجال الطاقة والمهمات الكهربائية، ويحقق عوائد استراتيجية طويلة الأجل على الصعيد الاقتصادي والصناعي.