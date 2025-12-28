وزير الخارجية: تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الضمانة الوحيدة لتنفيذ اتفاقية السلام

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الضمان الوحيد الان لتنفيذ قمة السلام، هو تنفيذ خطه الرئيس الأمريكي ترامب والدخول في المرحلة الثانية، مع انخراط الرئيس ترامب شخصيا في هذا الملف الشائك باعتبار ان هذا هو الضمان الوحيد الذي يؤكد على تنفيذ الاستحقاقات كلها.

قال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه سيكون هناك لقاء يوم الإثنين القادم في فلوريدا، مؤكدا أنه نأمل أن يكون هناك موقف امريكي واضح وحازم كما عهدناه فيما يتعلق بالإصرار على تنفيذ المرحله الثانيه في اسرع وقت ممكن .

وتابع وزير الخارجية، أن المرحلة الثانية من إتفاق السلام، تتضمن استحقاقات هامة، وهي الإنسحابات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة.