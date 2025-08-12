رئيس أوغندا: مصر أرض بيئة الأعمال.. ونهر النيل الرابط التاريخي بين الدولتين

أكد يويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، أن أرض بيئة الأعمال هي مصر، مشيرا إلى أن مصر وأوغندا دولتان مرتبطان ببعضهما البعض عن طريق نهر النيل وهو رابط تاريخي.

وقال موسيفيني، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، إنه إلى الآن العلاقات التجارية بين الدولتين أقل من الروابط التاريخية الموجودة بفضل نهر النيل، مؤكدا انه كانت لدينا اعتبارات استراتيجية بين مصر وأوغندا وتكمن في ركيزتين هما إنتاج البضائع والخدمات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، وذلك بمشاركة رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني في إطار زيارته الجارية إلى مصر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين شهدا بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، حيث ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي، كلمات افتتاحية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا.