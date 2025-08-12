أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد على اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن المائي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس أوغندا في غاية الأهمية، مضيفا أن ملف أزمة سد النهضة كان حاضرا بقوة في اللقاء.

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي كشف عن موضوع سد النهضة جزء من حملة الضغط على مصر لأهداف أخرى، متابعا أن قلق مشروع لكل مواطن موضوع سد النهضة والسيسي أكد على اتخاذ مصر كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن مصر المائي.

وتابع أحمد موسى ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن نهر النيل مصدر مصر للمياه، ولا يوجد لدى مصر نهر اخر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كشف ابعاد الأزمة بكل وضوح.