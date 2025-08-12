إطلالة صيفية ساحرة لجوري بكر من وسط البحر

لفتت الفنانة جوري بكر الأنظار بإطلالة صيفية مميزة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال قضائها إجازة الصيف.



ونشرت جوري الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت مرتدية فستانًا صيفيًا جريئًا، وتستمتع بأوقاتها على متن يخت وسط أجواء البحر.



ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه مع ارتداء نظارة شمسية لإكمال اللوك.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها.