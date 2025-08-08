جوري بكر تثير الحدل بفستان لافت

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات وماذا يحدث لقَلْبه؟ افعل 4 أمور فوراً
لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى
تركيا: على إسرائيل وقف خططها العسكرية في غزة بشكل فوري
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان خطط إسرائيل بشأن احتلال غزة
احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا
وزير مالية الاحتلال: سنمحو الدولة الفلسطينية مستقبلا
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري
حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان جوري بكر في أحدث ظهور

أثارت جوري بكر الجدل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.


تميز فستان جوري بكر باللون الأوف وايت اللامع، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، مع حقيبة يد صغيرة الحجم، و تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.


 ومن الناحية الجمالية، بدت جوري بكر بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذايا متناسق مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.

