جوري بكر تثير الحدل بفستان لافت

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان جوري بكر في أحدث ظهور

أثارت جوري بكر الجدل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.





تميز فستان جوري بكر باللون الأوف وايت اللامع، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، مع حقيبة يد صغيرة الحجم، و تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.



ومن الناحية الجمالية، بدت جوري بكر بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذايا متناسق مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.