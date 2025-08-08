على البحر.. داليا مصطفى تستعرض جمالها

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

وتألقت داليا مصطفى، مرتدية جيب طويلة من التل باللون الوردي ونسقت معها توب باللون الوردي أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا مصطفى ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت داليا مصطفى ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا مصطفى