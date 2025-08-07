أسما إبراهيم تستعترض أناقتها على البحر بهذه الإطلالة ..شاهد

حرصت المذيعة أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها على البحر بالساحل الشمالي.



إطلالة أسما إبراهيم على البحر



تألقت أسما إبراهيم بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت شورت قصير مع قميص ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.



انتعلت أسما إبراهيم حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأبيض، تزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها.



ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

