ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب
500 جنيه دفعة واحدة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
مصادر أمريكية: إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي
آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
اليوم وبمشاركة 21 ناديا.. انطلاق النسخة 67 للدوري المصري
سعر الدولار اليوم 8-8-2025
غليان في الشارع الإسرائيلي.. ونتنياهو يتهم المحتجين بـ"الأجندات الممولة"
قانون الإيجار القديم الجديد.. فترة انتقالية ومساكن بديلة للفئات غير القادرة
بوتين يفتح باب القمم.. والإمارات مرشحة لاستضافة لقاء ناري مع ترامب
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم
مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة اسرائيلية على مدينة زحلة في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فستان قصير .. بشرى تثير الجدل علي البحر بهذه الإطلالة

بشري
بشري
ريهام قدري

شاركت الفنانة بشرى جمهورها لحظات خاصة من عطلتها الصيفية على شاطئ البحر، حيث تألقت بإطلالة أنثوية ناعمة لفتت الأنظار.

 اختارت بشرى فستانًا قصيرًا باللون الوردي الفاتح، بتصميم بسيط ومريح يتماشى مع أجواء الصيف، تميز بقصة واسعة من الأسفل وحمالات رفيعة أبرزت ملامح إطلالتها الهادئة.

وأضفت قبعة بيضاء بتفاصيل ملونة لمسة من العصرية، إلى جانب الأكسسوارات الصيفية التي منحت مظهرها حيوية وجاذبية، فيما تركت شعرها منسدلًا بحرية ليتمايل مع نسمات البحر.

بشرى لم تكتفِ بالتألق في الإطلالة، بل خطفت القلوب بابتسامتها العفوية وحركاتها المرحة أمام الكاميرا، حيث ظهرت وهي تلهو وسط الأمواج بخطوات راقصة، في مشهد يعكس حبها للحياة وروحها المتفائلة.

وقد تفاعل متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور بشكل واسع، مؤكدين إعجابهم بإطلالتها الطبيعية والبسيطة، ومشيدين بقدرتها على المزج بين الأناقة والراحة في اختيار ملابسها، خاصة في الأجواء الشاطئية التي تحتاج لمسات خاصة تجمع بين الأناقة والعملية.

هذه الإطلالة الجديدة لبشرى جاءت ضمن سلسلة من الصور التي توثق لحظاتها الصيفية، والتي تحرص من خلالها على مشاركة جمهورها أوقات السعادة والاسترخاء

وكتبت بشري إجازتها الصيفية على البحر: "إنها حياة واحدة، وهي قصيرة جدا"

