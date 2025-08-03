جوري بكر تستعيد ذكريات "جعفر العمدة" وتشكر عمرو دياب

أعربت الفنانة جوري بكر عن سعادتها الكبيرة باستمرار تأثير شخصيتها "وداد" في مسلسل جعفر العمدة، رغم مرور عامين على عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2023، مشيرة إلى أن الجمهور لا يزال يتذكر الدور بقوة.

وكتبت جوري بكر عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام:«عدى سنتين، ولسه الناس لحد دلوقتي بتوقفني وبتقولي يا وداد».

وأضافت جوري بكر :«وعمري ما هنسى دعم الهضبة عمرو دياب، لما بارك ليّ على دور وداد».

ويُذكر أن شخصية "وداد" حققت تفاعلًا واسعًا وقت عرض المسلسل، الذي شارك في بطولته الفنان محمد رمضان إلى جانب نخبة من النجوم، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.



