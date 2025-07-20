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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برفقة ابنها .. جوري بكر تستمتع بإجازتها الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
نهى هجرس

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت جوري بكر، مرتديه فستان طويل باللون الأزرق والأبيض، وجاء الفستان بتصميم لافت وبسيط ليشكف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه مع ارتداء نظارة شمسية لإكمال اللوك.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها.

ونعرض لكم صور الفنانة جوري بكر

جوري جوري بكر صور جوري بكر اخبار جوري بكر

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