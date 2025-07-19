مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة صيفية..شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة مي عمر في أحدث ظهور لها

ظهرت مي عمر في احدث ظهور لها بإطلالة صيفية مواكبة لأحدث صيحات موضة صيف ٢٠٢٥، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

انتعلت مي عمر حذاء صيفي مسطح باللون الأصفر، مع حقيبة يد متوسطة الحجم اتسمت بالخوص، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.