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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

النوم أقل من 5 ساعات يهدد حياتك.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

جمال شعبان
جمال شعبان
هاجر هانئ

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أهمية النوم وعلاقته بالوقاية من جلطات القلب.

علاقة النوم بالوقاية من الجلطات القلب

كتب جمال شعبان في منشوره:"النوم الصحي  يحمي من جلطات القلب…وقلة النوم تزيد من خطر الأزمة القلبية والسكتة الدماغية ."

أضاف:"النوم الصحي بالليل يعني النوم العميق غير المتقطع بدون تقلب كثير‏ Without Restless leg بدون شخير مع تقطع في التنفس أثناء النوم

‏Without Obstructive sleep apnea  ليس أكثر من  ٨ ساعات ولا أقل من ٥ ساعات ."

هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟

أكد جمال شعبان:" أن القيلولة  brief nap قد تكون ذات قيمة مضافة، وذلك وفقا لدراسة أوروبية حديثة تابعت أكثر من ٣٤٠ ألف شخص".

جمال شعبان فوائد النوم جلطات القلب

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