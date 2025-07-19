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الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من السيدات خلال أيام الدورة الشهرية من آلام في البطن، و تغيرات في المزاج، و تعب عام، وأحيانًا انتفاخ أو اضطراب في الجهاز الهضمي.

 ما قد لا تعرفينه هو أن نوعية الطعام خلال هذه الفترة تلعب دورًا كبيرًا في زيادة أو تقليل هذه الأعراض.

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

قالت الدكتورة هند سلمي استشاري النساء والتوليد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك أطعمة تساهم في تفاقم الألم أو التشنجات، لذلك يُنصح بتجنبها تمامًا خلال الدورة.

1. الأطعمة المالحة

تناول الملح بكميات كبيرة يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم مما يزيد من الانتفاخ والشعور بعدم الراحة. خلال الدورة الشهرية، يكون الجسم أكثر حساسية لذلك.
تجنبي رقائق البطاطس، المخللات، واللحوم المصنعة لأنها غنية بالصوديوم.

2. الكافيين

الإفراط في شرب القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية خلال الدورة قد يزيد من التوتر والتشنجات. كما أن الكافيين يسبب اضطرابات في النوم ويزيد الشعور بالقلق والانفعال.
حاولي استبداله بمشروبات مهدئة مثل النعناع أو البابونج.

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

3. السكريات المصنعة

الحلويات الجاهزة، الشوكولاتة التجارية، والمعجنات السكرية تؤدي إلى تقلبات في مستوى السكر بالدم، مما يفاقم المزاج المتقلب ويزيد من الشعور بالتعب.
إذا شعرتِ برغبة في الحلوى، اختاري التمر، الفواكه الطازجة، أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة.

4. المأكولات المقلية والدسمة

الأطعمة المقلية مثل البطاطس والوجبات السريعة ترهق الجهاز الهضمي وتزيد من التقلصات. الدهون المشبعة الموجودة فيها قد ترفع من مستوى الالتهابات بالجسم.
اختاري طرق الطهي الصحية كالشوي أو السلق خلال هذه الأيام.

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

5. منتجات الألبان كاملة الدسم

بعض النساء يلاحظن أن تناول الألبان خلال الدورة يزيد من التقلصات أو مشاكل الهضم. منتجات الحليب كاملة الدسم تحتوي على دهون يمكن أن تسبب التهابات خفيفة في الجسم.
يمكنك استبدالها بحليب نباتي خفيف مثل حليب اللوز أو جوز الهند.

6. المشروبات الغازية والطاقة

  • تحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين، وتؤدي إلى انتفاخ ومغص وتوتر. كما أنها تُشعرك بالعطش الشديد وتساهم في اضطراب المعدة.
  • اشربي الماء بكثرة أو أضيفي شرائح الليمون والنعناع للحصول على نكهة منعشة.
الدورة الشهرية النساء الجهاز الهضمي أطعمة تساهم في تفاقم الألم أو التشنجات أطعمة خلال الدورة أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية

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أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
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أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

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