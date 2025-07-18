كاجوال لافت.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

شاركت الفنانة ريم سامي ، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت ريم سامي، مرتديه بنطال أسود كاجوال، ونسقت معه توب نفس اللون، وارتدت قميص مفتوح باللون الأبيض لإكمال اللوك.

كما اختارت ريم سامي ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ريم سامي ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريم سامي