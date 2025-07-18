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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للتغلب على الحر.. 4 مشروبات للتغلب على ارتفاع الحرارة

مشروبات للتغلب على ارتفاع الحرارة
مشروبات للتغلب على ارتفاع الحرارة
هاجر هانئ

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الشعور بعدم الراحة فحسب، بل بالخمول أيضًا، فهناك مجموعة متنوعة من المشروبات المنعشة والمهدئة التي تساعدك في التغلب على ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالأنتعاش فور تناولها.


مشروبات لخفض حرارة الجسم في فصل الصيف 


لكي تعرف كيفية التعامل مع حرارة الصيف، إليك 5 مشروبات تساعد على التبريد.

- ماء جوز الهند
ماء جوز الهند، هو مشروب صيفي صحي للغاية، إنه بديل رائع لإنعاش الجسم وتجديد نشاطه، يساعدك ماء جوز الهند على التغلب على حرارة الصيف بفضل غناه بالإلكتروليتات الطبيعية والفيتامينات والمعادن التي تُعيد ترطيب الجسم وتحميه من الأمراض. 

فوائد جوز الهند


-اللبن الرائب 
يساعد شرب اللبن الرائب على تبريد الجسم، وتحسين عملية الأيض، وتخفيف مشاكل الأمعاء التي قد تنجم عن تقلبات الطقس، اللبن الرائب مشروب غني بالبروبيوتيك والفيتامينات والمعادن التي تعيد درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها، كما أنه يحافظ على مستوى ترطيب الجسم.

فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم فى السحور


-الحمضيات
البرتقال والليمون الحامض أمثلة قليلة على الحمضيات التي تُعدّ مصدرًا رائعًا للماء وفيتامين سي خلال الطقس الحار، فهي قد تُساعد على خفض درجة حرارة الجسم واستعادة مستويات الطاقة. علاوة على ذلك، يُعدّ فيتامين سي عنصرًا غذائيًا رائعًا لمكافحة مشاكل البشرة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

طرق لتخزين عصير البرتقال والجزر


-عصير البطيخ
البطيخ، الفاكهة الصيفية المثالية، يتكون من حوالي 90% من الماء، وهو غني بمضادات الأكسدة، وفيتامينات أ، ب6، وج، والبوتاسيوم، والأحماض الأمينية التي تساعد على ترطيب الجسم، كما يُحسّن البطيخ صحة المفاصل، ويُرطب الجسم بشكل طبيعي.

عصير البطيخ


المصدر: healthshots
 

ارتفاع درجات الحرارة ماء جوز الهند اللبن الرائب

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