يعد موهيتو ليمون بالنعناع من المشروبات المنعشة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، فهو يساعد على ترطيب الجسم والانتعاش.

طريقة عمل موهيتو ليمون بالنعناع

مكونات موهيتو ليمون بالنعناع

5 حبات ليمون

سكر حسب الرغبه

نعناع طازج

حوالي 4 أكواب ماء بارد

صودا

مكعبات ثلج

طريقة تحضير موهيتو ليمون بالنعناع

اعصر الليمون في وعاء، ثم ضيفي السكر إلى عصير الليمون وقم بالتحريك حتى يذوب السكر تمامًا.

قطعي أوراق النعناع وضفيها إلى العصير والسكر.

ضعي الماء البارد إلى الوعاء وقم بالتحريك جيدًا لمزج جميع المكونات معًا، ثم ضيفي مكعبات الثلج في أكواب التقديم.

ضعي خليط الموهيتو فوق مكعبات الثلج في الأكواب، قم ضيفي الصودا تدريجيًا إلى كل كوب حسب الذوق الشخصي.

زيني الأكواب بأوراق النعناع الطازجة أو شرائح الليمون حسب الرغبة.