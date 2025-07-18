آيس كريم بالمانجا زي المحلات.. طريقة التحضير والمقادير

آيس كريم بالمانجا من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بدلا من شرائها من الأسواق والمحلات.





طريقة عمل ايس كريم بالمانجا





المقادير

نصف كيلو مانجو قطع

نصف كوب سكر بودر

نصف كوب لبن سائل

٢ ملعقة كريم شانتيه

معلقة كاستر (اختياري)





الطريقة

- أحضري الخلاط، واضيفي داخله المانجو تخلط المانجو بدون اي اضافات نهائي تاخدي شويه من المانجو المخلوط وحطيه علي جنب ويقلب باقي الخليط مع المكونات ويخفق

جيدا حتي يصبح كريمي

- اسكبي الخليط في القوالب المخصوص بالفريزر ثم اضافة صوص المانجو اللي عملنا ويضاف علي الايس كريم المخفوق ويقلب جيدا واتركيها عدة ساعات حتى يجمد.

- اخرجيها من الفريزر

- ثم قدميه باردًا.