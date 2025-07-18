أغربها جفاف الشعر.. أعراض غير متوقعة لنقص الكالسيوم في الدم

يحدث نقص كالسيوم الدم عندما يكون مستوى الكالسيوم في الدم (وليس العظام) منخفضًا جدًا، يمكن أن تُسبب عدة حالات صحية مختلفة نقص كالسيوم الدم.

وتعتمد أعراض نقص كالسيوم الدم على مدى خفته أو شدته، وهو قابل للعلاج، وقد يستمر لفترة قصيرة أو يصبح مزمنًا، حسب السبب

ما هي أعراض نقص الكالسيوم في الدم؟

غالبًا ما لا تظهر أعراض نقص كالسيوم الدم الخفيف على الأشخاص المصابين به.

وتعتمد أعراض نقص كالسيوم الدم على ما إذا كان خفيفًا أم شديدًا.

يمكن أن تشمل أعراض نقص كالسيوم الدم الخفيف ما يلي:

تشنجات العضلات ، وخاصة في الظهر والساقين.

بشرة جافة ومتقشرة .

أظافر هشة.

شعر أكثر خشونة مما هو طبيعي بالنسبة لك.

إذا تُرك نقص كالسيوم الدم دون علاج، فإنه مع مرور الوقت قد يسبب أعراضًا عصبية (تؤثر على الجهاز العصبي ) أو نفسية (تؤثر على العقل)، بما في ذلك:

ارتباك.

مشاكل الذاكرة .

التهيج أو الأرق.

اكتئاب .

الهلوسة.

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم الشديد في الدم (انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم بشكل كبير) إلى ظهور الأعراض التالية:

وخز في شفتيك، ولسانك، وأصابعك و/أو قدميك.

آلام العضلات.

تشنجات عضلية في الحلق تجعل التنفس صعبًا ( تشنج الحنجرة ).

تصلب وتشنجات العضلات (التكزز).

النوبات .

عدم انتظام ضربات القلب

قصور القلب الاحتقاني .

