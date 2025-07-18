أورام المثانة ..اعراضه وطرق التشخيص

سرطان المثانة نوع شائع من السرطانات يبدأ في خلايا المثانة، وغالبًا ما يبدأ سرطان المثانة في الخلايا (خلايا الظهارة البولية) التي تُبطِّن المثانة من الداخل، توجد أيضًا خلايا الظهارة البولية في الكلى والأنابيب (الحالبين) التي تربط الكلى بالمثانة، ويمكن أن يحدث سرطان الظهارة البولية في الكلى والحالب أيضًا، ولكنه أكثر شيوعًا في المثانة.



يتم تشخيص معظم سرطانات المثانة في مرحلة مبكرة، عندما يكون السرطان قابلاً للعلاج بشكل كبير، ولكن حتى سرطانات المثانة في مراحلها المبكرة يمكن أن تعود بعد علاجها بشكل ناجح. لهذا السبب، عادةً ما يحتاج الأشخاص المصابون بسرطان المثانة إلى فحوصات المتابعة لسنوات بعد العلاج؛ للبحث عن سرطان المثانة الذي قد يتكرَّر.

أعراض اورام المثانة



قد تشمل مؤشرات مرض سرطان المثانة وأعراضه الآتي:

دم في البول (البيلة الدموية)، مما قد يسبب اتخاذ البول لونًا أحمر فاتحًا أو لون الكولا، ورغم ذلك فقد يبدو البول طبيعيًا أحيانًا ويُكتشف الدم بفحص معملي

كثرة التبوُّل

ألم أثناء التبوّل

ألم الظهر



تشخيص سرطان المثانة



قد تشمل الاختبارات والإجراءات المُستخدمة لتشخيص سرطان المثانة ما يلي:

-استخدام منظار لفحص مثانتك من الداخل (تنظير المثانة)، يُدخل طبيبك لإجراء تنظير المثانة أُنبوبًا صغيرًا رفيعًا (منظار المثانة) عبر مجرى البول. ويحتوي منظار المثانة على عدسة تتيح لطبيبك مشاهدة مجرى البول والمثانة من الداخل لفحصها بحثًا عن مؤشرات المرض. يمكن إجراء تنظير المثانة في عيادة الطبيب أو المستشفى.



-أخذ عينة من النسيج لفحصها (خزعة)، قد يُمرِّر طبيبك في أثناء تنظير المثانة أداة خاصة عبر المنظار وفي المثانة لأخذ عينة من الخلايا (خزعة) لفحصها. يُسمى هذا الإجراء أحيانًا استئصال ورم المثانة عبر الإحليل (TURBT). يمكن أن يستخدم استئصال ورم المثانة عبر الإحليل (TURBT) أيضًا لعلاج سرطان المثانة.



-فحص عينة بول (فحص الخلايا البولية)، تخضع عيِّنة من بولك للتحليل تحت المجهر للتحقق من وجود خلايا سرطانية، ويطلق على هذا الإجراء فحص الخلايا البولية.



-الفحوص التصويرية، تُتيح الفحوص التصويرية مثل تصوير الجهاز البولي من خلال التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو الصورة الحويضية التراجعية، لطبيبك فحص مكونات مجرى البول.

في أثناء تصوير الجهاز البولي بالتصوير المقطعي المحوسب، تُحقن صبغة تباين في أحد أوردة يدك لتتدفق في نهاية المطاف إلى كليتيك والحالب والمثانة، تعرض صور الأشعة السينية المُلتقطة في أثناء الاختبار صورة تفصيلية للجهاز البولي، وتساعد طبيبك في تحديد أي المناطق قد يكون مصابًا بالسرطان.

الصورة الحويضية التراجعية هي فحص بالأشعة السينية يُستخدَم للحصول على رؤية مفصلة للجزء العلوي من مجرى البول، يُدخل طبيبك في هذا الإجراء أنبوبًا رفيعًا (قِسطارًا) عبر مجرى البول وفي مثانتك لحقن صبغة التباين في الحالب. ومن ثم تتدفق الصبغة إلى كليتيك في أثناء التقاط صور الأشعة السينية.

تحديد مدى انتشار السرطان



بمجرد التأكد من إصابتك بسرطان المثانة، قد يوصي طبيبك بإجراء فحوصات إضافية لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر في العُقَد اللمفية أو في مناطق أخرى من الجسم أم لا.

قد تشمل الفحوصات ما يلي:

الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)

فحص العظام

تصوير الصدر بالأشعة السينية



يستخدم الطبيب معلومات من هذه الإجراءات لتحديد مرحلة السرطان الموجود لديك، يشار إلى مراحل سرطان المثانة بالأرقام الرومانية التي تتراوح من 0 إلى IV. تشير المراحل الأدنى إلى وجود سرطان محصور في الطبقات الداخلية للمثانة ولم يتطور ليؤثر على جدار المثانة العضلي. تشير أعلى مرحلة — المرحلة IV (الرابعة) — إلى السرطان الذي انتشر إلى العُقَد اللمفية أو الأعضاء الموجودة في مناطق بعيدة من الجسم

المصدر: mayoclinic