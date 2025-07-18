إصابة حسام حبيب خلال التحضير لحفل أحاسيس بموسم جدة 2025

تعرض المطرب والملحن حسام حبيب لإصابة خطيرة أثناء تحضيره لأول حفل غنائي له بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة 2025، الذي يقام تحت اسم "أحاسيس".

تعرض حسام حبيب، لالتواء في كاحل القدم أثناء البروفات النهائية على خشبة المسرح، ما أدى إلى حدوث كسر في عظمة القدم استدعى نقله فوراً إلى إحدى المستشفيات هناك لتلقي العلاج اللازم وخضع لبعض الفحوصات الطبية.

حسام حبيب

كان حسام حبيب يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته للحفل الذي يمثل أول لقاء مباشر له مع الجمهور السعودي بعد فترة غياب طويلة، وحرص على تقديم مجموعة من أشهر أغانيه وأعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد، إلا أن هذا الحادث المفاجئ أوقف تدريباته فجأة، وعلى الرغم من ذلك قرر التحامل على نفسه لتقديم الحفل ومقابلة الجمهور السعودي لأول مرة احتراما وتقديرا لهم.

تأتي هذه الإصابة في وقت كان حسام يعيش فيه أجواء من الحماس والتحدي، حيث كان يسعى لتقديم عرض استثنائي يليق بتطلعات الجمهور ويعكس نجاحات أعماله الأخيرة مثل أغنية “سيبتك” التي لاقت رواجاً واسعاً.