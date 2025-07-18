عبد الله عمرو مصطفى يطرح أولى تجاربه في عالم الغناء

طرح عبد الله نجل الفنان الكبير عمرو مصطفى أولى تجاربه في عالم الغناء، وذلك عبر مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي ويوتيوب.

وحرص عمرو مصطفى على دعم نجله ونشر مقطع من الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهًا طرح الأغنية وخروجها للنور.

https://www.instagram.com/p/DMQjlhLiQbi/?igsh=NTlobG8wOWU2YmFw

كما يطمح عبد الله في تحقيق أسلوب مختلف في عالم الغناء، حيث عكف خلال الفترة الماضية على تكوين هوية شبابية مستقلة تتلائم مع أفكاره، والتي ستخرج للنور قريبًا بأغنية باللغة الإنجليزية.

والمفاجأة أن عبد الله يعتبر one man crew، حيث أن الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع أيضًا.