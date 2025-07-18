أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

يبحث عدد من المواطنون عن أسعار السجائر الجديدة، والتي أعلنتها الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) بشكل رسمي عن رفع أسعار السجائر المحلية بداية من صباح اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (11) لعام 2025، الذي عقد في 17 يوليو الجاري.

ويأتي القرار في ضوء التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تستهدف تنظيم سوق التبغ وزيادة موارد الدولة، مع الحفاظ على سعر بيع موحد للمستهلك يبلغ 44 جنيها كحد أدنى للعبوة.

الأسعار الرسمية الجديدة للسجائر المحلية بعد الزيادة

أكدت الشركة أن جميع منتجاتها من السجائر المحلية ستباع بالسعر الجديد اعتبارا من اليوم، وجاءت الأسعار كما يلي:

كليوباترا كينج سايز: 48 جنيها

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيها

كليوباترا بوكس: 48 جنيها

كليوباترا سوبر: 48 جنيها

بوسطن / بلومنت: 48 جنيها

مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر): 48 جنيها

كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيها

ماتسويان سوبر: 48 جنيها

فايسروى / بال مال: 69 جنيها

أسعار السجائر الجديدة

أسعار منتجات شركة فيليب موريس في مصر بعد الزيادة

في السياق ذاته، أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن الأسعار الرسمية الجديدة لمنتجاتها، والتي تشمل السجائر التقليدية والتبغ المسخن، بعد مراجعة شاملة للضرائب والتشريعات المالية والصحية:

ميريت (Merit): 105 جنيهات

مارلبورو (Marlboro): 97 جنيها

مارلبورو كرافتد (Crafted): 79 جنيها

إل آند إم (L&M): 76 جنيها

HEETS: 69 جنيها

TEREA: 76 جنيها

TEREA Capsules: 80 جنيها

أسعار السجائر الجديدة

شرائح أسعار السجائر بعد تعديل الضريبة في مصر

من جانبه، أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن التعديلات الضريبية الجديدة قسمت أسعار السجائر إلى ثلاث شرائح رئيسية حسب سعر البيع للمستهلك:

الشريحة الأولى: السجائر المحلية مثل كليوباترا ونفرتيتي، وتبدأ من 48 جنيها

الشريحة الثانية: السجائر متوسطة السعر مثل L&M وتصل إلى 69 جنيها

الشريحة الثالثة: السجائر المستوردة والفاخرة مثل مارلبورو ودافيدوف، وتبدأ من 96 جنيها

وأشار إمبابي إلى أن القانون جاء في توقيت حساس، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الخزانة العامة للدولة، وحماية السوق من الممارسات السعرية غير العادلة.

موعد تطبيق أسعار السجائر الجديدة رسميا

بحسب المادة السابعة من التعديلات، سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر. إلا أن التطبيق الفعلي للزيادة المقررة على أسعار السجائر سيبدأ من نوفمبر 2025.

كما ينص القانون الجديد على اعتماد زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتنظيم سوق السجائر ومنتجات التبغ.