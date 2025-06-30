اعرف زادت كام؟.. تفاصيل ارتفاع أسعار السجائر الجديدة قبل التطبيق

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية تفاصيل ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك مشكلة منذ فترة طويلة، نظرا لثبات الأسعار والوصول إلى الحد الأعلى للشريحة، وبالتالي كادت الشركات أن تخوض في أزمة الخسارة.

وأضاف «أمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب أن تكلفة المواد الخام كانت قد زادت خلال الفترة الماضية، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل والتكلفة الإجمالية، نظرا لكون نحو 95% من مكونات السجائر مكونات دولارية يتم استيرادها من الخارج.

لافتا إلى أن الشركات كانت في موقف محرج وعاجزة عن حله، مشيرا إلى أن السعر الرسمي لـ«علبة السجائر كيلوباترا» 38 جنيها، والدولة تحصل على نحو 60% من سعر العلبة كــ«ضرائب»، وأن ما حدث اليوم سمح للشريحة بأن تفتح إلى 48 جنيها.

الإعلان عن الأسعار الجديدة

مؤكدا على أنه حتى الآن يتم دراسة القانون ولن يتم رفع الأسعار إلى الحد الأقصى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة غدا أو بعد الغد، لكنها لن تتجاوز الـ45 جنيها بأي حال من الأحوال.

وأشار إلى أن الشرائح المتواجدة شهدت زيادة من 38 جنيها إلى 48 جنيها، والشريحة الثانية لـ69 جنيها، مؤكدا على أن أسعار «معسل الشيشة» ثابتة ولم يتم الالتفات إلى زيادتها خلال الفترة الحالية.