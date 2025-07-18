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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جمال الشوارع يخطف الأنظار في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين 2025
مهرجان العلمين 2025
سعيد فراج   -  
تصوير محمد زاهر

تزينت شوارع مدينة العلمين الجديدة، مساء اليوم الجمعة 18 يوليو، في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة، بحفل النجمة أنغام. 

وشهدت شوارع مدينة العلمين الجديدة، تنظيما مكثفا من رجال المرور، للحفاظ على السيولة المرورية تزامنا مع الحفل الجماهيري الكبير لافتتاح مهرجان العلمين بدورته الثالثة. 

مهرجان العلمين 2025

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم تجربة استثنائية ترسخ مكانة المهرجان كأهم حدث صيفي في المنطقة، وتعزز موقع مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى الشرق الأوسط.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم عمرو دياب، وأنغام، أصالة نصري، ومحمد منير وتامر حسني، وتامر عاشور، ورامي جمال، والمطربين الشباب، مروان بابلو، وويجز، وشامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.

وتواصل مدينة العلمين الجديدة، التي تحتضن المهرجان، إثبات مكانتها كواحدة من أكثر المدن السياحية نموًا في مصر، بفضل موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط، وتطورها العمراني والاقتصادي المتسارع.

الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد من خلال تنظيم المهرجان التزامها المتواصل بتقديم محتوى ثقافي وترفيهي راقٍ، يواكب تطلعات الجمهور المصري والعربي، ويُسهم في دعم مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية إقليمية ودولية.

العلمين العلمين الجديدة مهرجان العلمين مدينة العلمين الجديدة أنغام

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