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بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، غدًا السبت، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على بعض الأنحاء، خاصة جنوب البلاد.

طقس حار رطب نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

ومن المنتظر أن يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا، وخاصة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، مع استمرار الشعور بارتفاع نسب الرطوبة.

شبورة مائية صباحية على شمال البلاد

ويتوقع الخبراء تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط رياح مثير للأتربة جنوبًا

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، حيث من المتوقع أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب البلاد، وخاصة في حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لتوقعات الملاحة البحرية:

البحر المتوسط: حالته من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالته من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح أيضًا شمالية غربية.

وتناسب الأحوال الجوية عمومًا الأنشطة البحرية، خاصة في فترات الصباح، مع الحذر من اضطراب نسبي محتمل في فترات نشاط الرياح.

نصائح للمواطنين مع الأجواء الحارة

  • تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات الذروة (من الظهر حتى العصر).
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.
  • توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية.
  • تقليل الحركة في فترات نشاط الرياح، خاصة لمن يعانون من حساسية الصدر أو الجيوب الأنفية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
بنها 36 24
دمنهور 34 23
وادى النطرون 36 25
كفر الشيخ 35 24
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 35 24
دمياط 33 24
بورسعيد 33 25
الاسماعيلية 37 24
السويس 36 24
العريش 34 23
رفح 33 22
كاترين 31 17
الطور 35 25
طابا 34 22
شرم الشيخ 39 28
الاسكندرية 32 22
الغردقة 38 28
الفيوم 37 24
بني سويف 38 25
المنيا 38 22
أسيوط 39 23
سوهاج 40 25
قنا 42 26
أسوان 44 27
الوادى الجديد 42 26


 

الأرصاد درجات الحرارة انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى بالقاهرة درجات الحرارة المتوقعة غدا الشبورة

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