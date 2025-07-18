الأرصاد تحذر: ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن البلاد تتأثر بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بفارق 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت.

وشددت على أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة كانت بالأمس الخميس، ووصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة في الظل، متابعة: طقس اليوم شديد الحرارة رطب، وتسجل درجات الحرارة 38 درجة في الظل.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 95% في الأماكن الساحلية وفي القاهرة الكبري تتجاوز الـ 85%، متابعة: بداية من الغد سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

ونوهت بأن نسب الرطوبة مستمرة طوال الأسبوع القادم، كما أن درجات الحرارة سترتفع من جديد مع بداية الأسبوع، ليكون الطقس شديد الحرارة رطب، مضيفة: الفترة الحالية هي ذروة فصل الصيف، وكذلك شهر أغسطس.

واسترسلت: ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة مستمرة خلال شهر أغسطس والنصف الأول من شهر 9، مشيرة إلى أن الأسبوع القادم سيكون هناك نسمات رياح معتدلة ليلا ستساعد على تلطيف الأجواء.