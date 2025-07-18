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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحزام المداري يؤثر على جنوب مصر.. والأرصاد: عاصفة ترابية حتى السبت

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في المحافظات المختلفة، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن السبب وراء التقلبات الجوية فى جنوب مصر هو امتداد الحزام المداري أو ما يعرف بـ"الفاصل المداري"، وهو حزام من السحب الرعدية التي تسبب أمطارًا موسمية في مناطق مثل منابع النيل، السودان، وإثيوبيا، والتي بدأت تأثيراتها تمتد إلى جنوب مصر.

وأضافت أن هذه السحب الرعدية تصاحبها رياح قوية تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وهو ما تسبب في تدهور الرؤية في مناطق مثل أبو سمبل، أسوان، وحتى سلاسل جبال البحر الأحمر، خاصة في حلايب وشلاتين ومرسى علم، وصولاً إلى أجزاء من محافظة الأقصر.

وأكدت أن تأثير العاصفة مستمر حتى مساء الخميس، مع احتمالية تراجع شدة الأتربة بحلول اليوم الجمعة، بينما تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة مثل حلايب وأبو سمبل، وقد تكون رعدية أحيانًا، ومن المتوقع أن تتلاشى هذه الظواهر الجوية بالكامل مع حلول يوم غدٍ السبت.

طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة 

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

مع فرص أمطار خفيفة على مدينة حلايب على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في المحافظات

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 39 27

6 أكتوبر 39 26

بنهــــا 38 26

دمنهور 37 26

وادى النطرون 38 27

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 37 27

الزقازيق 38 27

شبين الكوم 38 27

طنطا 37 26

دمياط 32 25

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 23

العريش 33 22

رفح 33 22

رأس سدر 39 24

نخل 38 18

كاترين 32 17

الطور 41 25

طابا 37 22

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 40 23

رأس غارب 40 27

الغردقة 40 26

سفاجا 40 27

مرسى علم 39 29

شلاتين 41 28

حلايب 36 29

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 26

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

الوادي الجديد 42 26

أبو سمبل 43 28

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى
مكة 44 31
المدينة 43 32 
الرياض 45 29
المنامة 40 34
أبوظبى 41 33
الدوحة 44 34
الكويت 49 33
دمشق 38 17
بيروت 31 26
عمان 34 21
القدس 33 20
غزة 32 25
بغداد 45 32
مسقط 33 29
صنعاء 31 17
الخرطوم 39 25
طرابلس 33 24
تونس 34 23
الجزائر 32 22
الرباط 27 18
نواكشوط 30 24

الأرصاد الأمطار السحب الرعدية الفاصل المداري الظواهر الجوية

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