لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدٍ الثلاثاء 15 يوليو 2025 أجواء شديدة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحبها ارتفاع كبير في نسب الرطوبة وشبورة مائية صباحية كثيفة، مع نشاط محدود للرياح وظهور سحب منخفضة ومتوسطة على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد ستتأثر بموجة حر قوية، حيث يكون الطقس حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يصبح مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، وهو ما يزيد من الإحساس بعدم الراحة الحرارية.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة من 2 إلى 4 درجات

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بمعدل يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات عن المعدلات المسجلة في الظل.

شبورة مائية كثيفة من الفجر حتى الثامنة صباحًا

وأكد شاهين أن الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ستشهد شبورة مائية تمتد من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، ووسط سيناء.

نشاط رياح على السلوم ومطروح وارتفاع بالأمواج

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على بعض الشواطئ الغربية، خاصة في مناطق السلوم ومطروح، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 30 إلى 45 كم/ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر، مما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية في تلك المناطق.

ظهور سحب منخفضة ومتوسطة شمالًا وجنوب سيناء

وتشير التنبؤات أيضًا إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على فترات متقطعة، وذلك في مناطق متفرقة تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، دون تأثيرات كبيرة على الحالة الجوية العامة.

أمطار رعدية تبدأ الأربعاء

في مفاجأة مناخية، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن خرائط الطقس تشير إلى فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة بداية من الأربعاء المقبل 16 يوليو، وقد تصل إلى حد الرعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

ومن أبرز المناطق المتوقعة لتساقط الأمطار:

أبوسمبل

أسوان

حلايب

شلاتين

وتتزامن هذه الحالة الجوية مع مؤشرات لتغيرات في الكتلة الهوائية القادمة من جنوب القارة، ما يجعل الحالة المطرية متوقعة ولكنها متغيرة في الشدة من منطقة لأخرى.

توصيات هامة من الأرصاد

عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والحرص على التهوية الجيدة.

القيادة بهدوء خلال ساعات الصباح لتفادي مخاطر الشبورة.

تحذير مرضى الحساسية والتنفس من الأتربة المثارة.

متابعة التحديثات الجوية اليومية نظرًا للتقلبات المحتملة في الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مختلف المحافظات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الثلاثاء 15 يوليو 2025:

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 اكتوبر 36 24

بنها 34 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 24

دمياط 32 24

بورسعيد 34 26

الاسماعيلية 37 24

السويس 37 24

العريش 34 23

رفح 34 22

رأس سدر 36 23

نخل 36 18

كاترين 32 17

الطور 33 25

طابا 36 22

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 32 22

العلمين 31 22

مطروح 30 22

السلوم 32 21

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 41 28

حلايب 36 29

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 23

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 40 27



