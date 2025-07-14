قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتفال خاص من لاعبي الزمالك بعيد ميلاد عبد الله السعيد في مران الفريق
فخور بما قدمته.. محمد الحنفي يعلن اعتزاله التحكيم
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية.. صور
شروط التقديم في معاهد التمريض بالأزهر نظام الخمس سنوات
هل الاستعانة بالنماذج السابقة تفيد الطالب في اختبارات القدرات؟.. تفاصيل
بِعَلَم إيطاليا.. لامبورجيني Temerario GT3 تخطف الأنظار| صور
روبيو: إنهاء الحرب في أوكرانيا هدف أساسي للرئيس ترامب
محمد شريف: الأهلي اختياري الأول دائما.. وأتمنى الفوز بكل البطولات
الأهلي هو جنة الكرة .. أول تعليق من محمد شريف بعد عودته للقلعة الحمراء
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 في مصر
5 سور من القرآن الكريم لعلاج ضيق الصدر.. داوم عليها تمنحك السكينة
العراق يرسّخ سيادته الأمنية.. السوداني: لا مكان للسلاح خارج نظام الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا

لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية
لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية
عبد العزيز جمال

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدٍ الثلاثاء 15 يوليو 2025 أجواء شديدة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحبها ارتفاع كبير في نسب الرطوبة وشبورة مائية صباحية كثيفة، مع نشاط محدود للرياح وظهور سحب منخفضة ومتوسطة على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد ستتأثر بموجة حر قوية، حيث يكون الطقس حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يصبح مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، وهو ما يزيد من الإحساس بعدم الراحة الحرارية.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة من 2 إلى 4 درجات

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بمعدل يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات عن المعدلات المسجلة في الظل.

شبورة مائية كثيفة من الفجر حتى الثامنة صباحًا

وأكد شاهين أن الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ستشهد شبورة مائية تمتد من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، ووسط سيناء.

نشاط رياح على السلوم ومطروح وارتفاع بالأمواج

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على بعض الشواطئ الغربية، خاصة في مناطق السلوم ومطروح، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 30 إلى 45 كم/ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر، مما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية في تلك المناطق.

ظهور سحب منخفضة ومتوسطة شمالًا وجنوب سيناء

وتشير التنبؤات أيضًا إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على فترات متقطعة، وذلك في مناطق متفرقة تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، دون تأثيرات كبيرة على الحالة الجوية العامة.

أمطار رعدية تبدأ الأربعاء 

في مفاجأة مناخية، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن خرائط الطقس تشير إلى فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة بداية من الأربعاء المقبل 16 يوليو، وقد تصل إلى حد الرعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

ومن أبرز المناطق المتوقعة لتساقط الأمطار:

أبوسمبل

أسوان

حلايب

شلاتين

وتتزامن هذه الحالة الجوية مع مؤشرات لتغيرات في الكتلة الهوائية القادمة من جنوب القارة، ما يجعل الحالة المطرية متوقعة ولكنها متغيرة في الشدة من منطقة لأخرى.

توصيات هامة من الأرصاد 

  • عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والحرص على التهوية الجيدة.
  • القيادة بهدوء خلال ساعات الصباح لتفادي مخاطر الشبورة.
  • تحذير مرضى الحساسية والتنفس من الأتربة المثارة.
  • متابعة التحديثات الجوية اليومية نظرًا للتقلبات المحتملة في الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مختلف المحافظات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الثلاثاء 15 يوليو 2025:

المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 35 25 
العاصمة الإدارية 36 24
6 اكتوبر 36 24 
بنها 34 24 
دمنهور 34 23 
وادى النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24 
الزقازيق 35 25 
شبين الكوم 35 24 
طنطا 35 24 
دمياط 32 24 
بورسعيد 34 26 
الاسماعيلية 37 24 
السويس 37 24 
العريش 34 23 
رفح 34 22
رأس سدر 36 23 
نخل 36 18 
كاترين 32 17 
الطور 33 25 
طابا 36 22 
شرم الشيخ 39 30 
الاسكندرية 32 22 
العلمين 31 22 
مطروح 30 22 
السلوم 32 21 
سيوة 35 21 
رأس غارب 38 28 
الغردقة 38 29 
سفاجا 38 28
مرسى علم 37 28 
شلاتين 41 28 
حلايب 36 29 
أبو رماد 39 28 
رأس حدربة 36 29 
الفيوم 36 24 
بني سويف 37 23 
المنيا 38 23 
أسيوط 39 24 
سوهاج 40 25
قنا 40 26 
الأقصر 41 27 
أسوان 41 28 
الوادى الجديد 40 25 
أبوسمبل 40 27


 

الأرصاد طقس حالة الطقس غدا الثلاثاء أمطار رعدية درجات الحرارة المتوقعة غدًا درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الأخيرة؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

أسعار البنزين اليوم رسميًا

أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

نقيب الزراعيين

صرف 4 أشهر لأصحاب المعاشات بنقابة الزراعيين

ترشيحاتنا

توقيتات الصلاة في اسوان

تعرف على مواقيت الصلاة فى أسوان.. اليوم

اسعاف - ارشيفية

العثور على طفلين رضيعين بمنطقة المقابر فى أسوان

جهود محافظة اسوان

أسوان في 24 ساعة.. متابعة لمنظومة الإطفاء ونهو تركيب الفواصل ودخول مدارس جديدة وتغيرات للطقس

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

فيديو

حبس - أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد