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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس حار رطب على أغلب أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 35 .. غدا

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس حار رطب على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.


تنشط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة .


أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فمعتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية . 


وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر .. واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 35 25 
العاصمة الإدارية 36 24
6 اكتوبر 36 24 
بنها 34 24 
دمنهور 34 23 
وادى النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24 
الزقازيق 35 25 
شبين الكوم 35 24 
طنطا 35 24 
دمياط 32 24 
بورسعيد 34 26 
الاسماعيلية 37 24 
السويس 37 24 
العريش 34 23 
رفح 34 22
رأس سدر 36 23 
نخل 36 18 
كاترين 32 17 
الطور 33 25 
طابا 36 22 
شرم الشيخ 39 30 
الاسكندرية 32 22 
العلمين 31 22 
مطروح 30 22 
السلوم 32 21 
سيوة 35 21 
رأس غارب 38 28 
الغردقة 38 29 
سفاجا 38 28
مرسى علم 37 28 
شلاتين 41 28 
حلايب 36 29 
أبو رماد 39 28 
رأس حدربة 36 29 
الفيوم 36 24 
بني سويف 37 23 
المنيا 38 23 
أسيوط 39 24 
سوهاج 40 25
قنا 40 26 
الأقصر 41 27 
أسوان 41 28 
الوادى الجديد 40 25 
أبوسمبل 40 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة - العظمى - الصغرى 
مكة 43 33 
المدينة 42 30
الرياض 45 29
المنامة 40 33 
أبوظبى 45 33 
الدوحة 42 33 
الكويت 49 33
دمشق 37 17 
بيروت 30 25 
عمان 33 21 
القدس 32 20 
غزة 30 24 
بغداد 44 33 
مسقط 34 31 
صنعاء 30 17 
الخرطوم 37 25 
طرابلس 32 24 
تونس 34 24 
الجزائر 30 26 
الرباط 30 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة - العظمى - الصغرى 
أنقرة 34 21 
إسطنبول 33 22 
إسلام آباد 31 25 
نيودلهى 33 26 
جاكرتا 33 24 
بكين 32 23 
كوالالمبور 34 25 
طوكيو 30 26 
أثينا 36 27 
روما 35 21 
باريس 28 16 
مدريد 38 21 
برلين 23 14
لندن 25 15 
مونتريال 30 21 
موسكو 24 18 
نيويورك 29 22 
واشنطن 31 23 
نواكشوط 31 24 
أديس أبابا 20 12
 

هيئة الأرصاد الجوية شديد الحرارة مائل للحرارة شبورة مائية الطرق الزراعية

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