نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 145 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 11 – 17 يوليو 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*السبت 12 يوليو*

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تيسير مشاركة السيدات لاسيما صاحبات الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر فى تسويق منتجاتهن من خلال منافذ ومعارض دائمة وذلك بالتنسيق مع فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات .

*الأحد 13 يوليو*

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وتفقد السادة الوزراء عقب افتتاح المكتب مقر الشهر العقاري واستمعوا إلى شرح مفصل عن المقر وإجراءات العمل به والذى يعمل بصورة مميكنة ونظام الشباك الواحد وفق منظومة التحول الرقمى.

كما عقدت وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بحضور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى والمهندس المعماري مصطفى سالم لمتابعة مقترحات تطوير عدد من الشوارع التجارية بمصر الجديدة.

*الأثنين 14 يوليو*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام ( بصيرة ) وعبر الفيديو كونفرانس الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والاستشاري المسئول عن إعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ للوزارة، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة واستراتيجية تغير المناخ لوزارة التنمية المحلية ، وذلك في إطار التزام الحكومة بأهداف رؤية مصر 2030

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اللواء د.خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لمتابعة جهود التنمية علي أرض المحافظة، واستعراض ملفات العمل الهامة التي تمس حياة المواطن السيناوى والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمستهدفة.

إلحاقاً للإعلان السابق بشأن فتح باب الندب للعمل بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن توفير عدد من الوظائف للعمل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة عن طريق الندب من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وذلك في إطار استكمال التخصصات المطلوبة وتعزيز الكفاءات الفنية والتدريبية بالمركز، دعمًا للجهود التدريبية والتطوير المؤسسي المستمر.

وفي إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة البيئية المستدامة، نظّمت وزارة التنمية المحلية زيارة رسمية إلى دولة رومانيا، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، ضمن وفد مشترك برئاسة اللواء دكتور طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبمشاركة عدد من مسؤولي وزارة التنمية المحلية وخبرائها المعنيين بملف البيئة والمخلفات.

*الخميس 17 يوليو:*

وجهت الدكتورة منال عوض ، السادة المحافظين بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية بالمحافظات للتوسع فى تنفيذ أسواق (اليوم الواحد) بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير واتاحة السلع بالتجمعات السكنية المختلفة وخاصة الأكثر احتياجاً .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام وفد من الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بزيارة إلى محافظة البحيرة ولقاء الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لبحث مشروع تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع وسط مدينة رشيد ، والتعامل الحضاري مع التواجدات العشوائية المحيطة بالمناطق الأثرية، بما يضمن الحفاظ على الطابع التاريخي ويعزز من فرص الجذب السياحي.