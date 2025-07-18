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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المحكمة الرياضية تهدي إنتر كاشي لقب الدوري الهندي.. تفاصيل

إنتر كاشي
إنتر كاشي
القسم الرياضي

تُوّج إنتر كاشي بطلاً للدوري الهندي الممتاز بعد أن قضت محكمة التحكيم الرياضي لصالح النادي في نزاعه مع الاتحاد الهندي لكرة القدم.

وفي مايو، عيّن الاتحاد الهندي لكرة القدم فريق "تشرشل براذرز" بطلاً لدوري الدرجة الثانية في البلاد، بعد أن قضت لجنة الاستئناف التابعة له ضد إنتر كاشي لإشراكه لاعباً "غير مؤهل" هو ماريو باركو.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الهندية، سجّل إنتر كاشي باركو مرتين، إذ تعاقد مع اللاعب الإسباني قبل الموسم، ثم حل محله عندما تعرض لإصابة، ليعود بعدها بشهرين.

وأعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الهندي لكرة القدم أن إنتر كاشي سيُلغى جميع المباريات التي خاضها باركو منذ عودته من الإصابة، مما يترك فريق "تشرشل براذرز" في صدارة الترتيب.

وقدّم إنتر كاشي، الذي تأسس عام ٢٠٢٣ بالتعاون مع العملاقين الإسبانيين أتلتيكو مدريد وإنتر إسكالديس الأندوري، استئنافًا لدى محكمة التحكيم الرياضية الشهر الماضي.

وقال بريثيجيت داس، رئيس إنتر كاشي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "ما زلت لا أفهم الخطأ الذي ارتكبناه، أُصيب لاعب، وأنفق النادي أموالًا، واعتنى بإعادة تأهيله، وأصبح لائقًا، ثم مُنع من ممارسة كرة القدم... ما ذنبه؟ جميعنا ممتنون لانتصار الحقيقة".

وفي بيانها الصادر يوم الجمعة، قالت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، وهي أعلى محكمة رياضية، إنها قضت بأن يُعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم نادي إنتر كاشي بطلًا للدوري الهندي الممتاز 2024-2025.

وعقب صدور الحكم، هنأ الاتحاد الهندي لكرة القدم نادي إنتر كاشي على فوزه بالبطولة.

وأوضح داس أنه يأمل أن يُلبي إنتر كاشي، بصفته بطل الدوري الهندي الممتاز، المعايير اللازمة للعب في الدرجة الأولى.

ومع ذلك، فإن الدوري الهندي الممتاز مُعلّق بعد تعثر محادثات تجديد العقد بين الاتحاد وشركائه التجاريين، شركة تطوير رياضة كرة القدم المحدودة بقيادة ريلاينس، بسبب قضية لتطبيق دستور جديد للاتحاد الهندي لكرة القدم، والتي تُعقد في المحكمة العليا الهندية. المحكمة.

واختتم: "إنه وضع مقلق للغاية، نظرًا لوجود عدد كبير من الأشخاص المشاركين في الدوري الهندي الممتاز. عدد كبير من اللاعبين، وسبل عيشهم".

إنتر كاشي دوري الهندي محكمة التحكيم الرياضي

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