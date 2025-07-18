إجابة غير متوقعة | محمد صلاح يختار أفضل لاعب إفريقي علي الإطلاق

نشر الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية (Ballon d’Or) عبر منصة "إكس" مقطعًا للنجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وهو يجيب في أسلوب عفوي على مجموعة أسئلة سريعة، في إطار الترويج للقائمة المرشحة للجائزة 2025.

ترشيح محمد صلاح للبالون دور

يُعد صلاح ضمن أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، إلى جانب لاعبين على غرار لامين يامال وعثمان ديمبلي، مع إعلان القائمة النهائية (30 لاعبًا) يوم 7 أغسطس القادم.

أبرز إجابات صلاح

أفضل لاعب إفريقي على الإطلاق؟: رد المهاجم ضاحكًا: "أنا"، موضحًا احترامه لأساطير أخرى مثل جورج ويا، ديدييه دروجبا، وصامويل إيتو.

أكثر لاعب تمنى اللعب معه؟: ذكر إدين هازارد، رغم أنه لم يلتقِه في ذروة عطائه.

من كنت تحب اللعب معه ولم يُتاح لك؟: أشار إلى ستيفن جيرارد وتييري هنري.

مدربك المفضل؟: اختار "لوتشيانو سباليتي"، مدربه السابق في روما.

أفضل هدف في مسيرته؟: اختار هدفه ضد مانشستر سيتي بملعب أنفيلد، وآخر في دوري أبطال أوروبا بماستر فوق حارس السيتي.

هل لديه ندم؟: رد بحزم "لا، لا يوجد".

أصعب مدافع واجهه؟: أجاب: "لا أستطيع تحديد واحد، لكن سيرجيو راموس مثال على المنافس القوي"، مع الإشارة إلى وجود عدة مدافعين صارمين.

أكثر بطولة أثّرت فيه؟: اختار دوري أبطال أوروبا.