بعد اعتزاله .. نجم برشلونة السابق يتولى منصبا إداريًا في هايدوك

تولى إيفان راكيتيتش، لاعب فريق برشلونة الإسباني، منصب المدير الرياضي داخل نادي هايدوك سبليت الكرواتي.



وكتب راكيتيتش عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" قائلًا: "سعيدٌ جدًا بمواصلة مسيرتي مع هايدوك سبليت، هذه المرة خارج الملعب، كمدير فني. شغفي بالفوز والتعلم لا يزال قائمًا! شكرًا للنادي على ثقته".



وكان راكيتيتش – البالغ من العمر 37 عامًا – قد اعتزل لعب كرة القدم في يوليو الجاري، بعد اخر محطاته مع فريق هايدوك، قبل أن يعلن اليوم توليه منصب إداري داخل النادي.



وسبق وأن لعب راكيتيتش، في العديد من الأندية الكبرى أبرزها برشلونة وإشبيلية من إسبانيا وبازل السويسري.



كما سبق له اللعب في المنطقة العربية في الدوري السعودي عبر بوابة فريق الشباب.