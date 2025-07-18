رئيس الحكومة اليمنية يحذّر من خطورة الحوثي على أمن واستقرار المنطقة

قال الدكتور سالم صالح بريك، رئيس وزراء اليمن، إن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر عبر إطلاق الصواريخ ومهاجمة السفن، يشكّل تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية، وينعكس سلبًا على موانئ المنطقة، وخاصة ميناء الحديدة، ومضيق باب المندب، وقناة السويس.

أمن واستقرار المنطقة

وحذّر خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد، من خطورة جماعة الحوثي على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، وليس اليمن وحده.



وقال سالم بن بريك إن "الفترة المقبلة تحمل غموضًا كبيرًا، ولا يمكن توقع سيناريو واضح لها، فالوضع في المنطقة ضبابي بشكل غير مسبوق".

تعزيز التعاون المصري اليمني

ودعا إلى تعزيز التعاون المصري اليمني، قائلًا: "نرحب بكافة أشكال الشراكة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والكهرباء، وأدعو الشركات المصرية للاستثمار في اليمن، حيث سيتم منحهم مزايا وتسهيلات خاصة".



وأشار إلى الدعم الكبير الذي قدمته كل من السعودية والإمارات لليمن خلال السنوات الماضية، مؤكدًا استمرار هذا الدعم في مختلف المجالات التنموية والإنسانية.