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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الذكاء الاصطناعي يُهدد مستقبل محركات البحث.. هل ينهار نموذج الويب التقليدي؟

الذكاء الاصطناعي يُهدد مستقبل محركات البحث.. هل ينهار نموذج الويب التقليدي؟
الذكاء الاصطناعي يُهدد مستقبل محركات البحث.. هل ينهار نموذج الويب التقليدي؟
ولاء خنيزي

مع التوسع المتسارع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وظهور نماذج متطورة قادرة على تقديم إجابات فورية، يواجه الإنترنت تحوّلًا جذريًا يهدد أحد أبرز أعمدته وهي محركات البحث التقليدية، فبدلاً من زيارة مواقع إلكترونية للحصول على المعلومات، اصبح المستخدمون يحصلون على إجابات مباشرة من روبوتات الدردشة الذكية.

إشارات مبكرة من شركات الإعلام

كشف ماثيو برينس، الرئيس التنفيذي لشركة "كلاودفلير"، أن العام الماضي شهد موجة من القلق بين الرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى شركات الإعلام، بعد ملاحظتهم لانخفاض لافت في حركة الزوار إلى مواقعهم الإلكترونية، وقد أرجعوا ذلك إلى تحوّل سلوك المستخدمين نحو الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث، عوضًا عن محركات البحث التقليدية، وتقدّم "كلاودفلير" بنية تحتية أمنية تدعم نحو 20% من حركة الإنترنت العالمية، مما يجعلها في موقع متقدم لرصد هذا التغيير الحاسم.

من الروابط إلى الإجابات المباشرة

في السابق، كانت محركات مثل "جوجل" و"بينغ" تقود المستخدم إلى مصادر متعددة عبر روابط مرتبة وفق خوارزميات دقيقة. أما اليوم، فإن أدوات مثل ChatGPT من OpenAI، وGrok من xAI، وPerplexity AI، تقدم إجابات جاهزة تستند إلى محتوى مأخوذ من الإنترنت، دون الحاجة لزيارة المواقع الأصلية، وهذا النمط الجديد يقلل من حركة المرور إلى مواقع الأخبار، والمنتديات، والموسوعات مثل ويكيبيديا، مما يهدد قدرتها على تحقيق الدخل من الإعلانات والاشتراكات.

توقعات قاتمة لحجم البحث التقليدي

بحسب تقرير صادر عن شركة Gartner، فإن حركة البحث التقليدية قد تنخفض بنسبة 25% بحلول عام 2026، بسبب الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهذا ما يمثل تهديدًا مباشرًا لنموذج العمل القائم على الزيارات الرقمية، والذي تعتمد عليه آلاف المنصات الإعلامية ومنشئي المحتوى حول العالم.

منشئو المحتوى في خطر

يعتمد المدونون والصحفيون وصانعو المحتوى على الزيارات لتحقيق الإيرادات. ومع اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي على "كشط" محتواهم وتقديمه للمستخدم بشكل مباشر، تتضاءل فرص حصولهم على مقابل مادي أو حتى التقدير المعنوي لعملهم.

محاولات لمواجهة التحدي

في ظل هذه التحديات، ظهرت عدة مبادرات لحماية مستقبل الإنترنت المفتوح:

نماذج الاشتراك

تحولت بعض المؤسسات الكبرى، مثل نيويورك تايمز، إلى نظام الاشتراكات لتعويض الانخفاض في الإعلانات، لكن هذا النموذج يصب في مصلحة الكيانات الكبيرة فقط، بينما يعاني صغار منشئي المحتوى.

تشريعات جديدة

تطالب بعض الجهات بتشريعات تُجبر أدوات الذكاء الاصطناعي على ترخيص المحتوى المستخدم من المواقع، إلا أن تطبيق هذه القوانين عالميًا لا يزال معقدًا.

البلوك تشين والأنظمة اللامركزية

تقترح بعض المشاريع اعتماد تقنيات مثل البلوك تشين لتوفير أنظمة دفع دقيقة تتيح تعويضًا مباشرًا للمحتوى المستخدم، لكنها لا تزال في طور التطوير.

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