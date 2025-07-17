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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل لغتنا .. هل بدأنا نتحدث مثل ChatGPT؟

الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل لغتنا.. هل بدأنا نتحدث مثل ChatGPT؟
الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل لغتنا.. هل بدأنا نتحدث مثل ChatGPT؟
ولاء خنيزي

كشفت دراسة حديثة نُشرت في موقع IndiaToday عن تحوّل لافت في أنماط التواصل البشري، نتيجة الانتشار المتسارع لاستخدام روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، وتشير الدراسة إلى أن تأثير هذه النماذج اللغوية لم يقتصر فقط على النصوص المكتوبة، بل امتد ليُغيّر طريقة حديث البشر أنفسهم.

كلمات ChatGPT تتسلل إلى الأحاديث اليومية

رصد الباحثون في الدراسة زيادة ملحوظة في استخدام كلمات وتعبيرات يُفضّلها نموذج ChatGPT، وهو ما وصفوه بـ"حلقة تغذية راجعة لغوية"، حيث تعيد هذه النماذج المدربة على اللغة البشرية صياغة الكلام بمهارة، ليعود البشر بعد ذلك إلى تبنّي هذه الصياغات الجديدة في محادثاتهم اليومية، سواء بوعي أو من دونه.

تغيّر في نبرة الحديث وبُنيته

يشير المؤلف المشارك للدراسة، هيرومو ياكورا، إلى أن هذا التغيّر يمثل مجرد بداية لتحوّل أوسع في أنماط التواصل الإنساني. فلم يعد التأثير مقتصرًا على المفردات فقط، بل بدأ يطال نغمة الحديث وبُنيته، فقد باتت الجمل التي يستخدمها الأفراد أطول، وأكثر رسمية، وأقل حدة في الانفعال، مع زيادة في التنظيم والوضوح.

تأثير يتجاوز الكلمات... هل نفقد لمستنا الإنسانية؟

تُحذر الدراسة من أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي قد يُفقد اللغة بعضًا من خصائصها الإنسانية، مثل العفوية، والعاطفة، والتنوع الشخصي في التعبير، إذ أن التماهي مع أسلوب روبوتات الدردشة قد يجعل اللغة أقرب إلى "الافتراضية"، ويُضعف الصبغة الشخصية في التواصل.

فوائد لا تُنكر... واعتمادية مقلقة

رغم تلك المخاوف، لا تُنكر الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يحمل العديد من المنافع، مثل تحسين الكفاءة اللغوية، والتشجيع على التفاعلات الاجتماعية الإيجابية، من خلال ميزات مثل التصحيح التلقائي والردود الذكية، إلا أن الباحثين يُبدون قلقهم من اعتماد البشر المتزايد على هذه الأدوات، حتى في المحادثات العادية واليومية.

الذكاء الاصطناعي ChatGPT أنماط التواصل البشري روبوتات الدردشة كلمات ChatGPT نموذج ChatGPT

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