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رفعت فياض عن البكالوريا المصرية: موجودة في 144 دولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رفعت فياض عن البكالوريا المصرية: موجودة في 144 دولة

البكالوريا المصرية
البكالوريا المصرية
قسم التوك شو

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض المتخصص في شئون التعليم إن البكالوريا تعيده إلى ما قبل الثورة، لكن على مستوى العالم فهي متواجدة في 144 دولة.

استحداث نظام البكالوريا

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «نظرة» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الطالب بعد الشهادة الإعدادية يتوجه إما للشهادة الثانوية العامة المصرية أو البكالوريا، و الدولة أخذت روح الشهادات العالمية، واستحدثت نظام البكالوريا.

جلسات الحوار المجتمعي

واستكمل: “عند طرح الفكرة أو المشروع من جانب الوزارة في البداية كان الهدف منها أن تحل محل الثانوية العامة، ولكن خلال جلسات الحوار المجتمعي كان هناك بعض التحفظات، وطالب الثانوية يبحث عن الدرجة الواحدة”.

البكالوريا الثانوية العامة الثانوية العامة المصرية الشهادات العالمية نظام البكالوريا الحوار المجتمعي

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