قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلطات الإيرانية تعتقل 87 شخصًا بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل
هل قراءة سورة يس بعد الفجر في المحرم بدعة؟.. جائزة بشرط
خرج من المعسكر.. أزمة فتوح تُحرج الزمالك بعد ظهوره في حفلة بالساحل
احذر 6 أشياء تبطل الصلاة أثناء أدائها.. لا تقع فيها
روسيا تشن هجمات بالمسيرات والصواريخ تستهدف كييف والبنية التحتية
مسلسل كتالوج يتصدر نسب المشاهدة في مصر بعد طرحه بيومين
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟
ترامب يعلن قرب إطلاق سراح 10 رهائن من غزة
ما هي علامات الإخلاص لله؟.. 4 دلائل واضحة
قبل عرضها .. تعرف على أحداث الحلقة 26 من فات الميعاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
أسماء عبد الحفيظ

التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يمكن أن يسبب حروقا جلدية مؤلمة تؤثر على نضارة البشرة وصحتها، تحدث حروق الشمس عندما تمتص البشرة كمية زائدة من الأشعة فوق البنفسجية مما يؤدي إلى احمرار الجلد وتهيجه وأحيانا تقشره. 

يعاني من حروق الشمس الكثير من الأشخاص بكافة الفئات والأعمار رجال ونساء على حد سواء .

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

في هذا المقال نستعرض أهم الخطوات التي تساعدك على علاج حروق الشمس بفعالية وسرعة في المنزل

  • أعراض حروق الشمس
  • احمرار شديد في الجلد
  • إحساس بالحرق والألم
  • جفاف الجلد وتقشره بعد يوم أو يومين
  • حكة مزعجة في المناطق المصابة
  • في بعض الحالات قد يصاحبها ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أو شعور بالإرهاق

خطوات علاج حروق الشمس في المنزل

  •  قم بوضع كمادات باردة على المناطق المصابة أو خذ حماما فاترًا لخفض حرارة الجلد
    تجنب استخدام الثلج مباشرة على الجلد لأنه قد يسبب أضرارا إضافية
  •  استخدم مرطبات خفيفة غنية بمكونات مهدئة مثل الألوفيرا لترطيب البشرة وتقليل التهيج
    كرر استخدام المرطب عدة مرات خلال اليوم خاصة بعد الاستحمام
  • يساعد شرب الماء على تعويض السوائل المفقودة بسبب الحرق ويسرع عملية شفاء الجلد
  • حاول البقاء في الظل أو داخل المنزل قدر الإمكان حتى تهدأ آثار الحروق تماما
  • في حالة الألم الشديد يمكن استخدام مسكن بسيط لتخفيف الانزعاج مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين
  • أمور يجب تجنبها أثناء التعافي
    لا تحاول إزالة الجلد المتقشر بالقوة
    تجنب استخدام مستحضرات تحتوي على عطور أو كحول لأنها قد تزيد التهيج
    امتنع عن التعرض المباشر للشمس مرة أخرى قبل تعافي الجلد بشكل كامل

نصائح للوقاية من حروق الشمس مستقبلا

  • احرص على وضع كريم واقٍ من الشمس بدرجة حماية عالية قبل الخروج من المنزل
  • جدد استخدام الكريم كل ساعتين خاصة عند السباحة أو التعرق
  • ارتد ملابس خفيفة تغطي الجلد وقبعة واسعة الحواف لحماية وجهك ورقبتك.
لأشعة الشمس التعرض لأشعة الشمس حروق الشمس علاج حروق الشمس خطوات علاج حروق الشمس في المنزل علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة البشرة الأشعة فوق البنفسجية احمرار الجلد التعرض المباشر للشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

الأرصاد

بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا

هدير عبد الرازق

محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

متهمة

علاقة غير شرعية.. القبض على سيدة تركت طفلها أمام مستشفى الحسين بالقاهرة

تهجير الفلسطينيين من غزة

بينهم إثيوبيا.. 3 دول تساعد إسرائيل في مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

الدكتور وليد الديب نقيب أطباء أسنان إسكندرية

أضر بالأمن القومي وأثار تخوفات طلاب الثانوية العامة .. ماذا فعل نقيب أسنان إسكندرية؟

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

استشاري يحذر: انتشار الحبوب الجلدية علامة على تعب الكلى

استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد