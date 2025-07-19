علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يمكن أن يسبب حروقا جلدية مؤلمة تؤثر على نضارة البشرة وصحتها، تحدث حروق الشمس عندما تمتص البشرة كمية زائدة من الأشعة فوق البنفسجية مما يؤدي إلى احمرار الجلد وتهيجه وأحيانا تقشره.

يعاني من حروق الشمس الكثير من الأشخاص بكافة الفئات والأعمار رجال ونساء على حد سواء .

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

في هذا المقال نستعرض أهم الخطوات التي تساعدك على علاج حروق الشمس بفعالية وسرعة في المنزل

أعراض حروق الشمس

احمرار شديد في الجلد

إحساس بالحرق والألم

جفاف الجلد وتقشره بعد يوم أو يومين

حكة مزعجة في المناطق المصابة

في بعض الحالات قد يصاحبها ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أو شعور بالإرهاق

خطوات علاج حروق الشمس في المنزل

قم بوضع كمادات باردة على المناطق المصابة أو خذ حماما فاترًا لخفض حرارة الجلد

تجنب استخدام الثلج مباشرة على الجلد لأنه قد يسبب أضرارا إضافية

تجنب استخدام الثلج مباشرة على الجلد لأنه قد يسبب أضرارا إضافية استخدم مرطبات خفيفة غنية بمكونات مهدئة مثل الألوفيرا لترطيب البشرة وتقليل التهيج

كرر استخدام المرطب عدة مرات خلال اليوم خاصة بعد الاستحمام

كرر استخدام المرطب عدة مرات خلال اليوم خاصة بعد الاستحمام يساعد شرب الماء على تعويض السوائل المفقودة بسبب الحرق ويسرع عملية شفاء الجلد

حاول البقاء في الظل أو داخل المنزل قدر الإمكان حتى تهدأ آثار الحروق تماما

في حالة الألم الشديد يمكن استخدام مسكن بسيط لتخفيف الانزعاج مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين

أمور يجب تجنبها أثناء التعافي

لا تحاول إزالة الجلد المتقشر بالقوة

تجنب استخدام مستحضرات تحتوي على عطور أو كحول لأنها قد تزيد التهيج

امتنع عن التعرض المباشر للشمس مرة أخرى قبل تعافي الجلد بشكل كامل

نصائح للوقاية من حروق الشمس مستقبلا