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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رئيس شركة عالمية في ورطة .. شاشة عملاقة تفضح علاقته والصورة تهدد بفقد نصف ثروته

رئيس شركة عالمية في ورطة
رئيس شركة عالمية في ورطة
هاجر هانئ

أثار الرئيس التنفيذي لشركة فلك آندي بايرون، ورئيسة قسم الموارد البشرية كريستين كابوت، ضجةً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التقاط صورهما عبر الشاشة العملاقة خلال حفل لفرقة كولدبلاي في بوسطن.


خلال حفل فرقة كولدبلاي في ملعب جيليت في فوكسبورو، ماساتشوستس، في 16 يوليو، استخدمت الفرقة كاميرا "كيسّ كام" لعرض الأزواج بين الجمهور على الشاشة الكبيرة، لكن بايرون لم يبدُ سعيدًا عندما التُقطت له صور وهو يحتضن زميلته في العمل كريستين كابوت . ووفقًا لوسائل إعلام متعددة، فإن آندي متزوج من ميغان كيريغان بايرون ، وليس كابوت.


أظهرت لقطات انتشرت على نطاق واسع بايرون وهي تحاول الهرب من الكاميرا بينما كانت كابوت، رئيسة قسم شؤون الموظفين في شركة أسترونومر، تُخفي وجهها، مما دفع العديد من المشاهدين إلى التكهن لاحقًا بما إذا كان قد تم القبض على زميلتي العمل وهما على علاقة غرامية.
عندما أدرك الثنائي أنهما أمام الكاميرا، انفصلا بسرعة واختفيا عن مجال رؤية الكاميرا.

في الفيديو، يمكن سماع كريس مارتن، قائد الفرقة، وهو يرد: "إما أنهم على علاقة غرامية أو أنهم خجولون للغاية"، ولم يصدر حتى الآن أي تصريح علني من أي من الأشخاص المعنيين بشأن الحادث.

وكان رد فعل زوجة بايرون أنها حذفت لقبه من حسابها على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، فور انتشار هذا الفيديو على السوشيال ميديا، كما أن هناك بعض الأنباء المتداولة حول  إنفصالهما مما يهدد بايرون بخسارة نصف ثروته التي تقدر بأكثر من مليار دولار.
المصدر: newsweek.
 

آندي بايرون زوجة بايرون كريس مارتن

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